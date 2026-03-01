add cricketcountry as a Preferred Source
रोवमेन पॉवेल ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, निकोलस पूरन का रिकॉर्ड ध्वस्त

रोवमेन पॉवेल ने 34 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने 178.95 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 1, 2026 9:35 PM IST

Rovman Powell
Rovman Powell

Most sixes for West Indies in T20Is: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमेन पॉवेल ने भारत के खिलाफ मैच में धमाकेदार पारी खेली. रोवमेन पॉवेल ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में 19 बॉल में 34 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

पॉवेल ने 34 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने 178.95 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. उनकी इस पारी से वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन बनाए. पॉवेल ने इस पारी से निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ डाला.

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमेन पॉवेल ने T20I क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने निकोलस पूरन के 149 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 150 छक्के पूरे किए.

T20I में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज़्यादा छक्के:

150- रोवमैन पॉवेल
149- निकोलस पूरन
136- एविन लुईस
124- क्रिस गेल
99- कीरोन पोलार्ड/शिमरॉन हेटमायर

वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 196 रन का टारगेट

भारत के खिलाफ ‘क्वार्टर फाइनल’ की तरह खेले जा रहे टी20 विश्व कप सुपर आठ मुकाबले में रविवार को वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 195 रन बनाए. रोस्टन चेस ने दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 25 गेंद में 40 रन बनाए. उन्होंने शाइ होप के साथ पहले विकेट के लिये 68 रन की साझेदारी की. होप ने 33 गेंद में 32 रन बनाए. दोनों ने अच्छी शुरूआत करते भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, भारत ने हालांकि 12वें ओवर में वापसी की जब जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट चटकाये. इसके बाद हालांकि रोवमैन पॉवेल और जैसन होल्डर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पांचवें विकेट के लिये सिर्फ 35 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी की. पॉवेल ने 19 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों के साथ 34 रन बनाये जबकि होल्डर ने 22 गेंद में 37 रन बनाये जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

