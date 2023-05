IPL 2023: तुषार देशपांडे की गलती से नाराज हुए धोनी, रिएक्शन हो रहा है वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वॉलिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया. मैच में चेन्नई पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 172 रन का स्कोर बनाया और इसके जवाब में गुजरात की टीम 157 रन पर ऑल आउट हो गई. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी इस मैच में देखने वाली थी. उन्होंने रनों का पीछा करने में महारत हासिल रखने वाली गुजरात की टीम को बांधे रखा. धोनी अपने खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करते रहे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जब जीत की दहलीज पर थी और गुजरात के नौ विकेट गिर चुके थे तब युवा गेंदबाज तुषार देशपांडे ने ऐसी गलती की जिस पर धोनी नाराज हो गए.

गुजरात की पारी का 19वां ओवर चल रहा था. स्कोर था 142 रन. चेन्नई की टीम ने आखिरी ओवरों में ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की रणनीति पर अमल करने का फैसला किया था. गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो की इस रणनीति पर गेंदबाज अच्छी तरह अमल कर रहे थे. खास तौर पर तेज गेंदबाज. इसका असर भी दिख रहा था. कटर और ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज से दूर गेंदबाजी काम कर रही थी. बल्लेबाजों के लिए ऐसी गेंदबाजी पर रन बनाना आसान नहीं था. इसी रणनीति के तहत देशपांडे ने इसी ओवर में राशिद खान का विकेट लिया था. लेकिन मोहम्मद शमी के लिए उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी.

देशपांडे ने ओवर की पांचवीं गेंद स्लो और विकेट की लाइन में फेंकी. ये शमी के लिए फ्री हिट की तरह थी. शमी ने उस पर बल्ला घुमाया और गेंद मिड-विकेट बाउंड्री पर चार रन के लिए गई. धोनी इस पर बहुत निराश हुए. उनके लफ्ज साफ पढ़े जा सकते थे. उन्होंने गेंदबाज को कहा- क्यूं? और उसके बाद ऑफ साइड की फील्ड की ओर इशारा कर दिखाया कि यह फील्ड सजा रखी है. देशपांडे ने अगली गेंद पर सुधार किया और ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को पकड़ा. अपने चार ओवरों में उन्होंने 43 रन देकर एक विकेट लिया.

Brilliant from MS Dhoni, signalling to Tushar Deshpande that bowl to the field available on the off-side when Mohammed Shami hit him for a boundary. pic.twitter.com/pHSdpaBJvb

— Rahul Sharma (@CricFnatic) May 23, 2023