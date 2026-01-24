×
WATCH: IPL 2026 से पहले एक्शन में एमएस धोनी, रांची में शुरू की नेट प्रैक्टिस

वीडियो में धोनी को नेट्स के लिए तैयार होते समय JSCA सचिव सौरभ तिवारी से बात करते हुए देखा जा सकता है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 24, 2026 3:52 PM IST

MS Dhoni VIDEO: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के लिए तैयारी शुरू कर दी है. 44 साल के धोनी 17वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें उन्हें पैड पहनकर नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया.

JSCA ने धोनी को अपना गौरव बताया और इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, देखो कौन वापस आ गया है. JSCA का गौरव- महेंद्र सिंह धोनी. इस वीडियो में धोनी को नेट्स के लिए तैयार होते समय JSCA सचिव सौरभ तिवारी से बात करते हुए देखा जा सकता है.

धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने पांच बार जीता खिताब

धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. वह सिर्फ आईपीएल में CSK टीम के लिए खेलते हैं. पिछले सीजन उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ की चोट के बाद टीम की कमान संभाली थी. धोनी CSK टीम के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं और लीडरशिप ग्रुप के मुख्य सदस्य हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान टीम को पांच खिताब दिलाए हैं.

पिछले सीजन CSK ने किया था निराश, धोनी का भी नहीं चला था बल्ला

पिछले सीज़न में CSK का प्रदर्शन खराब रहा था. टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही थी. पांच बार की चैंपियन टीम चौदह मैचों में से सिर्फ चार मैच ही जीत पाई थी. पूरे सीज़न में धोनी का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था. CSK के फिनिशर ने 13 पारियों में सिर्फ 196 रन बनाए, जिसमें औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 135.17 था, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30* था.

आईपीएल में है धोनी का शानदार रिकॉर्ड

धोनी अभी भी IPL इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने 278 मैचों और 242 पारियों में 38.80 की औसत, 137.45 के स्ट्राइक रेट और 24 अर्धशतकों के साथ 5,439 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* है.

भारतीय क्रिकेट के आधुनिक दिग्गज, विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी ने खेल के तीनों फॉर्मेट में भारत का नेतृत्व किया है. पद्म भूषण (2018), पद्म श्री (2009), और मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार (2008) पाने वाले धोनी ने 2004 से 2019 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश को 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ODI वर्ल्ड कप जिताया.

