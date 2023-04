VIDEO: एमएस धोनी ने रिटायरमेंट के सवाल पर तोड़ी चुप्पी, दिया यह जवाब

चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान एमएस धोनी का क्या यह आखिरी आईपीएल होगा, इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है. कहा यह भी जा रहा कि धोनी चेन्नई के मैदान पर आखिरी बार इस सीजन में नजर आ सकते हैं. रिटायरमेंट के सवाल पर धोनी ने अब तक खुलकर जवाब नहीं दिया है. इस बीच धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह रिटायरमेंट से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स के इवेंट में एमएस धोनी से जब उनके रिटायरमेंट को लेकर पूछा गया तो धोनी ने कहा कि अभी इसमें काफी समय है, अभी बहुत सारे गेम बचे हैं, हमारे कोच अभी अंडर प्रेशर में आ जाएंगे और मैं उन्हें अंडर प्रेशर नहीं करना चाहता.

देखें वीडियो:

"There's lot of time to take that call (Retirement). Rightnow we have a lot of games and the coach will be under pressure if I say something."

