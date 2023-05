Hardik Pandya: धोनी ने बुना ऐसा जाल, फंस गए गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या

चेन्नई: एक खिलाड़ी है जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता है- महेंद्र सिंह धोनी के फैंस अकसर उनके बारे में यह लाइन दोहराते हैं. और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. धोनी अकसर बतौर कप्तान ऐसी चाल चलते हैं कि विपक्षी टीम पूरी तरह पस्त हो जाती है. मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा काफी कुछ किया. कुछ ऐसा कि उनके सामने गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या की एक न चली.

मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर 10वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बनाई. आईपीएल 2023 के पहले क्वॉलिफायर में धोनी के धुरंधरों के सामने हार्दिक की सेना जीत हासिल करने में विफल रही. गुजरात की पारी का छठा ओवर चल रहा था तभी धोनी ने कुछ ऐसा किया कि हार्दिक उसमें देखते-बूझते भी फंस गए.

असल में धोनी ने पावरप्ले में ही महीश तीक्ष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया. इसे बड़ा जुआ माना गया. आखिर पावरप्ले में स्पिनर को गेंदबाजी देना किसी जोखिम से कम नहीं. वह भी तब, जब सामने हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल जैसे आक्रामक बल्लेबाज हों. लेकिन धोनी ने यह जोखिम उठाया. इसी ओवर में धोनी ने कुछ ऐसा किया जो हार्दिक के लिए एक चुनौती था और हार्दिक इसमें फंस गए.

हार्दिक तीक्ष्णा की गेंद पर ऑफ साइड में शॉर्ट खेल रहे थे. इसे देखते हुए धोनी ने ऑन साइड से एक अतिरिक्त फील्डर ऑफ साइड पर लगाया. धोनी ने रविंद्र जडेजा को पॉइंट पर तैनात किया. हार्दिक ने इसे चुनौती के तौर पर लिया. हार्दिक ने गेंद को कट करना चाहा लेकिन वह उसे नीची नहीं रख पाए. गेंद सीधा जडेजा के हाथों में गई. धोनी की तरकीब काम कर गई.

? Dhoni moved a fielder to the off-side a ball prior to Hardik getting dismissed! #GTvCSK #TATAIPL #Qualifier1 #IPLonJioCinema pic.twitter.com/oJow2Vp2rj

— JioCinema (@JioCinema) May 23, 2023