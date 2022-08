नई दिल्ली| पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर भारतीय तिरंगा लगाया है। भारत के तिरंगे के अलावा, धोनी के प्रदर्शन चित्र में संस्कृत में एक उद्धरण भी शामिल है जिसमें लिखा है ‘मैं भारतीय होने के लिए धन्य हूं।’

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग होने के बावजूद, 41 वर्षीय अपने अकाउंट पर शायद ही कभी कुछ पोस्ट करते हैं। उनके प्रशंसक अक्सर उनके सोशल मीडिया पर निष्क्रिय रहने की शिकायत करते हैं।

विशेष रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से ‘तिरंगा’ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रदर्शन चित्र के रूप में भारत के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आग्रह किया है।

MS Dhoni Changes his Instagram DP for Independence day ??❤️ @msdhoni pic.twitter.com/wj2irXqYOz

— Jayprakash MSDian™ ?? (@ms_dhoni_077) August 13, 2022