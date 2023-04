बेंगलुरु: महेंद्र सिंह धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वह सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में ही खेलते हुए नजर आते हैं. लेकिन इससे धोनी के चाहने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है. सोमवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में ऐसा लगा ही नहीं कि धोनी किसी दूसरे मैदान पर खेल रहे हैं. धोनी के चाहने वाले बड़ी संख्या में इस मैदान पर मौजूद थे. उसमें से एक फैन ऐसा भी था जो सात समुंदर पार कर सिर्फ धोनी को देखने आया था.

एक फैन न्यूयार्क से धोनी को खेलते देखने के लिए बेंगलुरु पहुंचा था. इस फैन के हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था- 'न्यूयॉर्क से अपने बेंगलुरु धोनी के लिए आया हूं.' इस इमोशनल बैनर को हाथ में लेकर वह अपने फेवरिट प्लेयर के लिए अपना प्यार दिखा रहा था. हाथ में बैनर थामे खड़े इस फैन की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई.

मैच की बात करें तो RCB के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. चेन्नई ने 6 विकेट पर 226 रन का स्कोर खड़ा किया. चेन्नई के लिए डेवॉन कॉन्वे ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए. उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और छह चौके और इतने ही छक्के लगाए. इसके बाद शिवम दूबे ने भी 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. 27 गेंद की अपनी पारी में दुबे ने दो चौके और पांच छक्के लगाए.

