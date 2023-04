महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2023 में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उतरते ही इतिहास रच दिया. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए 200वें मैच में कप्तानी की. आईपीएल के इतिहास में वह पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किसी टीम को सबसे ज्यादा बार लीड किया है. इस मौके पर धोनी को सम्मानित किया गया. एन. श्रीनिवासन ने मोमैंटो देकर उन्हें सम्मानित किया.

Mr N Srinivasan, former Chairman of the ICC, former President of BCCI and TNCA, Mrs. Chitra Srinivasan and Mrs Rupa Gurunath present @msdhoni with a special memento commemorating the very special 200th ?#TATAIPL | #CSKvRR | @ChennaiIPL pic.twitter.com/nixs6qsq2P

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2023