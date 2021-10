कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने जब रविवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ आईपीएल क्वालिफायर मुकाबले में अपने चिर परिचित अंदाज में मैच फिनिश कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को जीत दिलाई तो मैदान पर भावनाओं की बाढ़ आ गई।

हालांकि जीत तक का चेन्नई का सफर आसान नहीं था, एक समय पर सीएसके टीम ने 160 रन पर 6 विकेट खो दिए थे और सभी सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में सीएसके फैंस काफी परेशान लग रहे थे। इस बीच स्टेडियम में मौजूद एक छोटी सी बच्ची भी अपनी पसंदीदा टीम को हारता देख रोने लगी।

Being a fan of MSD is an imotion! #Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/EZyYjLjRwS

— A n j u (@Anjuvj3) October 10, 2021