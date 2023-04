अब फॉर्म में लौटेंगे सूर्या, मैच के बाद धोनी से मिला गुरुमंत्र, तस्वीर और वीडियो हो रहा है वायरल

शनिवार को खेले गए मैच के बाद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एमएस धोनी के साथ नजर आए. इस दौरान एमएस धोनी सूर्य कुमार यादव को समझाते नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने मौजूदा फॉर्म को लेकर धोनी से बातचीत की है और धोनी ने उन्हें बल्लेबाजी को लेकर टिप्स दिया है. वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी उन्हें कई तरह के निर्देश दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि धोनी से मिली टिप्स के बाद अब सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में लौटना तय है.

यहां देखें वायरल वीडियो:

MS Dhoni had a long discussion with SuryaKumar. He must be giving batting advice to Surya. Surya needs it at the moment after his back to back failure to impress. But Surya is Surya ?. High tempo batsman. Comeback strongly Suryakumar ?#SuryakumarYadav pic.twitter.com/lgwBc3bXr3

