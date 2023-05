आईपीएल खिताब जीतने के बाद धोनी ने जीता दिल, ग्राउंड स्टॉफ के साथ तस्वीर खिंचवाई, वीडियो वायरल

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांचवीं बार आईपीएल खिताब पर कब्जा किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली जीत के बाद धोनी ने रविंद्र जडेजा को गोद में उठा लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, इसके अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ियों और फैंस के जश्न मनाने की कई तस्वीर और वीडियो भी सामने आई. मगर अब जो सोशल मीडिया पर धोनी का जो वीडियो सामने आया है, उसने सभी का दिल जीत लिया है.

आईपीएल का खिताब जीतने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने ग्रांउड्स स्टॉफ का शुक्रिया किया. धोनी ने जीत के बाद ग्राउंड स्टॉफ को अपने पास बुलाया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई. धोनी ने इसके बाद कई ग्राउंड स्टॉफ को ऑटोग्राफ भी दिया. धोनी का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

