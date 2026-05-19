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2014 फिर 2020 वो दो मौके जब MS Dhoni के फैंस का टूटा था दिल, अब IPL की चर्चाओं ने बढ़ाई सबकी धड़कन

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से रिटायरमेंट की चर्चाओं ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है.

Edited By : Saurav Kumar |May 19, 2026, 04:11 PM IST

Published On May 19, 2026, 04:11 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 04:11 PM IST

dhoni retirement

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MS Dhoni Retirement Rumours: क्रिकेट जगत में पिछले एक दशक से फैंस की धड़कन बन चुके भारत के पूर्व कप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की बात औरों से काफी अलग है. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए काफी बेचैन रहते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अब सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए दिखते हैं. हालांकि आईपीएल 2026 में चोट की वजह से वह एक भी मैच में नहीं खेल पाए जिससे फैंस को बहुत झटका लगा.

उनकी उम्र और इंजरी को देखते हुए अब ये बातों की भी चर्चा होने लगी है कि वह आईपीएल को भी जल्द ही अलविदा कह देंगे. इन चर्चाओं के बीच फैंस की धड़कने तेज गई है और वह बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि धोनी आईपीएल में खेलना जारी रखें.

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सबसे पहले 2014 में फैंस को दिया था झटका

30 दिसंबर 2014 यह पहला मौका था जब धोनी के फैंस को झटका था. धोनी ने इसी दिन बिना किसी चर्चा के अचानक सबको चौंकाते हुए टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था. धोनी ने जिस वक्त टेस्ट को अलविदा कहा था उस वक्त हर किसी को यही लगा था कि धोनी का करियर अभी बहुत लंबा हो सकता था और वह टेस्ट में भारत को कई और बुलंदियों पर पहुंचा सकते थे. हालांकि धोनी तो धोनी हमेशा से माही उन कामों को करने के लिए मशहूर रहे हैं जो आम लोग सोच भी नहीं पाते हैं.

15 अगस्त, 2020 जब पूरे देश में छा गया था सन्नाटा

टेस्ट में संन्यास के बाद माही ने फैंस को दूसरा बड़ा झटका 15 अगस्त 2020 को पूरे देश को दिया. धोनी ने 15 अगस्त 2020 को शाम ठीक 7 बजकर 29 मिनट पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसा पोस्ट किया जिसे देख फैंस चौंक गए और उनकी आंखें नम हो गई थी. जी हां, ठीक इसी वक्त माही ने अपने रिटायरमेंट का पोस्ट शेयर किया था. धोनी ने अपने रिटायरमेंट की पोस्ट पर मैं पल दो पल का शायर हूं गाना भी शेयर किया था. फैंस आज तक इस पोस्ट को नहीं भूले हैं.

अब आईपीएल रिटायरमेंट की बातों ने सबकी धड़कनें की तेज

धोनी के इन दो फैसलों के बाद अब आईपीएल की रिटायरमेंट की खबरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है. फैंस की यही प्रार्थना है कि इस बार धोनी पहले दो बार की तरह बिना आखिरी मुकाबले खेले मैदान से विदाई ना ले. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि धोनी क्या करते हैं.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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