येलो कलर के खिलौने के साथ चेन्नई की जीत की दुआ, धोनी के लिटिल फैन की तस्वीर वायरल

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में है. चेन्नई की टीम ने दिल्ली के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के लिटिल फैन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

वायरल हो रहे तस्वीर में देखा जा रहा है कि बच्ची टीवी पर धोनी को देख रही है और उसके आगे येलो कलर के खिलौने भरे हैं. भावना ने ट्विटर पर इसे शेयर किया है और इस तस्वीर के साथ लिखा है मेरी भतीजी ने घर में मौजूद पीले रंग के सभी आइटम को कलेक्ट किया है. चेन्नई के खिलाफ मैच से ऐसा कर वह सोचती है कि चेन्नई इससे जीत जाएगी.

Apparently my little niece collects all yellow items at home before every chennai match thinking this will help them win?‍♀️. pic.twitter.com/Mb0o0K7pDy

