IPL 2023: MS Dhoni को देखते ही कर दिया KISS, नहीं देखी होगी माही की ऐसी फैन

भारत में इस समय IPL का 16वां सीजन खेला जा रहा है और हर उम्र के क्रिकेट फैन पर सिर्फ क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है. इसकी एक बड़ी वजह है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो इस सीजन पहले ही मैच से बल्ले से धमाका करते आ रहे हैं. धोनी अब तक कोई बड़ी पारी तो नहीं खेल सके हैं लेकिन उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी को अपना दीवाना बना दिया है. इनमें बच्चों से लेकर बुजर्ग फैन तक शामिल हैं.

धोनी की एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक बुजुर्ग महिला चेन्नई के कप्तान धोनी के साथ तस्वीर खिंचाती और उन्हें चूमती नजर आ रही है. ये बुजुर्ग महिला साउथ की एक्ट्रेस और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर की सास हैं जो धोनी की बहुत बड़ी फैन हैं.

खुशबू सुंदर ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "हीरो बनाए नहीं जाते, वे पैदा होते हैं। धोनी ने साबित किया हमारे सीएसके #थाला के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. धोनी मेरी सास से मिले, जो 88 साल की उम्र में धोनी की पूजा करती हैं और उनके आगे कुछ नहीं देख सकतीं। माही, आपने उसके जीवन में कई साल अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के जोड़े हैं। इसके लिए आपको मेरा प्रणाम। चेन्नई सुपर किंग्स का धन्यवाद इस मुलाकात को संभव बनाने के लिए."

Heroes are not made, they are born. Dhoni proves that. I am at loss for words for our CSK #Thala @msdhoni at his warmth & hospitality. He met my ma in law, who at 88, hero worships Dhoni & cannot see beyond him. Mahi, you have added many years of good health & happiness to her… pic.twitter.com/darszdzb62

