भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंगम में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनैशनल में 49 से हरा दिया। इसके साथ ही उनसे तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। टीम इंडिया को जीत के बाद एक और शानदार तोहफा मिला। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैच के बाद खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने धोनी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के फेसबुक अकाउंट और चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल ने भी धोनी की भारतीय खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

पंत ने टि्वटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- डबल जीत, अगली जीत के लिए तैयार। मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर उसने 8 विकेट पर 170 का स्कोर बनाया। इसके बाद उसने इंग्लैंड को 121 पर रोककर मुकाबला और सीरीज अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी के पास भारतीय गेंदबाजी की विविधता का कोई जवाब नहीं था।

Double wins. ?

Looking forward to the next one. ?? pic.twitter.com/incK68UC36

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 9, 2022