सफेद दाढ़ी में धोनी का नया लुक आया सामने, फैंस ने कहा- शेर अब बूढ़ा हो गया है

Updated: January 21, 2023 8:43 AM IST | Edited By: Akhilesh Tripathi

Thala MS Dhoni started his practice session for IPL 2023! #Dhoni #CSK pic.twitter.com/rBCWvY8EbI — WhistlePodu Army ® - CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) January 20, 2023

MS Dhoni with a fan in Ranchi. pic.twitter.com/gsTVbryMbN — Johns. (@CricCrazyJohns) January 20, 2023

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 को लेकर तैयारियों में जुटे हैं. धोनी का यह आखिरी आईपीएल हो सकता है और वह जीत के साथ इस सीजन को विदा करना चाहेंगे. धोनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह प्रैक्टिस कर रहे है. इसके साथ ही उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं. धोनी का यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.सोशल मीडिया पर फैंस का इस तस्वीर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है. लोगों का कहना है कि शेर अब बूढ़ा हो रहा है.आईपीएल की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है, मार्च के आखिरी हफ्ते में आईपीएल शुरू हो सकता है. महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी आईपीएल हो सकता है तो धोनी जीत के साथ इस सीजन का अंत करना चाहेंगे.