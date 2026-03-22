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धोनी या सैमसन, आईपीएल 2026 में कौन करेगा CSK के लिए विकेटकीपिंग, मिल गया जवाब

टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन के सीएसके में जुड़ने से टीम की शीर्ष-क्रम बल्लेबाजी को मजबूती मिली है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 22, 2026 3:29 PM IST

MS Dhoni Sanju Samson
MS Dhoni Sanju Samson

आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. 30 मार्च को चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस पर नजरे हैं. इस मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए विकेटकीपिंग कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है. भारत के दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इसके संकेत दिए हैं.

आर अश्विन की सोशल मीडिया पोस्ट में संजू सैमसन को ग्राउंड फील्डिंग का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है. वह फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर के साथ अभ्यास कर रहे हैं, संजू ऊंचे कैच का अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं. आर अश्विन ने इस पोस्ट के साथ फैंस से सवाल किया कि क्या सैमसन आने वाले सीजन में सिर्फ आउटफील्डर के तौर पर खेलेंगे? उन्होंने कैप्शन में लिखा, “संकेत हैं या चीजें धीरे-धीरे आसान हो रही हैं।”

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धोनी ही करेंगे विकेटकीपिंग

माना जा रहा था कि आईपीएल 2026 में सीएसके में एंट्री के बाद संजू सैमसन विकेटकीपिंग की भूमिका में दिखेंगे और धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन संजू का अभ्यास देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धोनी इस सीजन भी विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालेंगे. विकेटकीपर के अलावा सैमसन एक अच्छे फील्डर भी हैं, अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी हम उन्हें फील्डर के तौर पर देख चुके हैं. वह लंबे समय से डीप में सबसे एथलेटिक और भरोसेमंद फील्डर्स में से एक रहे हैं, पिछले कुछ सालों में कई शानदार कैच भी उन्होंने पकड़े हैं. एक स्पेशलिस्ट आउटफील्डर का रोल पूरी तरह से मुमकिन है और इससे सीएसके को उनकी बैटिंग और मैदान पर उनकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद मिलेगी.

टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन के सीएसके में जुड़ने से टीम की शीर्ष-क्रम बल्लेबाजी पहले से मजबूत और खतरनाक हुई है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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