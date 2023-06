धोनी के सगे भाई की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल, हैरान हुए फैंस, पूछ रहे सवाल

एमएस धोनी के सगे भाई के बारे में क्या आप जानते हैं, क्रिकेट प्रशंसक शायद ही इसका जवाब दे पाएंगे, मगर सोशल मीडिया यूजर्स ने फेसबुक पर धोनी के सगे भाई को ढूंढ निकाला है. धोनी के सगे भाई नरेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर एक बार फिर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि यूजर्स धोनी के सगे भाई की तस्वीर और पोस्ट को देखकर हैरान नजर आ रहे हैं.

ट्विटर पर एक यूजर ने धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी को फेसबुक पर ढूंढ निकाला. नरेंद्र सिंह धोनी का यह फेसबुक अकाउंट पिछले कई सालों से एक्टिव नहीं है, मगर इस अकाउंट से कई शायरी और फोटो पोस्ट की गई है. इस अकाउंट के सामने आने के बाद यूजर्स का कहना है कि क्या यह असली है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि इसी वजह से एमएस धोनी ने अपनी बायोपिक में अपने भाई का परिचय नहीं दिया.

फेसबुक पर नरेंद्र सिंह धोनी की जो प्रोफाइल है, उससे फोटो के साथ शायरी शेयर की गई है, नरेंद्र सिंह धोनी के इस अंदाज को लेकर फैंस कन्फ्यूज और हैरान हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि यह धोनी के भाई हैं.

यहां देखें नरेंद्र सिंह धोनी का सोशल मीडिया पोस्ट:

यूजर्स के रिएक्शन:

