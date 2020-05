भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिछले 10 महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं. इस दौरान धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें भी काफी लगाई जा रही है. बुधवार को अचानक सोशल मीडिया ट्विटर पर उनकी संन्यास (#DhoniRetires) की खबर ट्रेंड करने लगी. माही के फैंस उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करने लगे.

MS Dhoni’s magical run-out against Bangladesh kept India in hunt for T20 World Cup glory! #DhoniRetires pic.twitter.com/7hNTdwgJgY

Those who are trending #DhoniRetires should get a life , they either ignore or are unaware about the impact he had on the Team.

Unmatched Captaincy , Wicket Keeping Skills and among the fewest to be the No.1 batsman in the world while batting in the middle pic.twitter.com/rjWsP3OYEr

