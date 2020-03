बीसीसीआई (BCCI) के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक स्थगित करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) चेन्नई से रवाना हो गए हैं। सीएसके के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए ये खबर दी गई।

सीएसके टीम ने ट्वीट किया, “फैंस ने कहा ‘ये आपका घर है, सर!’, थला धोनी अपनी गुफा को अलविदा कहकर जा रहे हैं।”

“It has become your home sir!” Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 14, 2020