IPL 2024 में नहीं खेलेंगे धोनी? चैंपियन बनने के बाद माही ने किया साफ

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार IPL का खिताब जीतने में कामयाब रहा. फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें कमबैक सुपर किंग्स कहा जाता है. इस खिताब के जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है.

महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया कि वह अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे. धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के पांचवें खिताब के बाद इस सवाल पर विराम लगा दिया कि क्या वह संन्यास लेने वाले हैं. 5वां खिताब जीतने के बाद धोनी ने कहा, "मेरे लिए यह आसान होता कि मैं रिटारमेंट लेलूं. यह मेरे लिए काफी आसान होता. लेकिन मेरे लिए यह मुश्किल है कि जो प्यार और अपनापन फैंस ने मुझे दिया है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं अगला सीजन खेलूं."

उन्होंने कहा, "अगर आप परिस्थितियों को देखें तो यह मेरे लिए रिटायरमेंट का ऐलान करने का सबसे अच्छा समय है. यह आसान नहीं होगा मेरे लिए कि मैं शुक्रिया कहूं और रिटायर हो जाऊं. लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं मेहनत करूं इन आने वाले नौ महीनों में और एक और आईपीएल सीजन खेलने की कोशिश करूं. शरीर को साथ देना होगा. लेकिन जिस तरह का प्यार मुझे चेन्नई फैंस से मिला है तो मैं उन्हें एक और सीजन तोहफे के तौर पर देना चाहूंगा."

उन्होंने कहा, "जिस तरह का प्यार और इमोशन मुझे मिला है, यह कुछ ऐसा है जो मुझे उनके लिए करना है.यह मेरे करियर का आखिरी हिस्सा है. मैंने यह सीजन यहां से शुरू किया और वे मेरे नाम चिल्ला रहे थे. यह मेरे करियर का हिस्सा है. यही चेन्नई में हुआ. लेकिन अच्छा होगा कि मैं वापस आऊं और जितना हो सके खेलूं. दर्शकों से मुझे बहुत प्यार मिलता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह का क्रिकेट मैं खेलता हूं वे भी खेल सकते हैं. इसमें कुछ भी परंपरागत नहीं है. मैं सब कुछ सिंपल रखना चाहता हूं."

