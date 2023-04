नाराज धोनी ने दी कप्तानी छोड़ने की 'धमकी', बोले- 'तो किसी नए कप्तान के अंडर खेलने के लिए तैयार रहें'

चेन्नई: महेंद्र सिंह धोनी वैसे तो बहुत शांत रहते हैं लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के बाद धोनी जरा गुस्से में नजर आए. चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया लेकिन धोनी की नाराजगी अपने पेसर्स से थी. धोनी ने साफ कर दिया कि अगर पेसर्स अभी नहीं सुधरे तो वे जल्द ही नए कप्तान की कप्तानी में खेलेंगे. धोनी पेसर्स द्वारा अतिरिक्त रन देने की बात से काफी खफा थे.

धोनी ने सोमवार को मैच के बाद कहा, 'तेज गेंदबाजी में थोड़ा सुधार की जरूरत है. उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से गेंदबाजी करने की जरूरत है. यह देखना भी जरूरी है कि हम विपक्षी गेंदबाजों पर भी नजर रखें और देखें कि वे क्या कर रहे हैं. एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा. उन्हें कोई नो बॉल या बिलकुल वाइड नहीं फेंकनी है. या फिर उन्हें किसी नए कप्तान की कप्तानी में खेलना होगा. यह मेरी दूसरी वॉर्निंग है और फिर मैं छोड़ दूंगा. हमने वे रन इसलिए बनाए क्योंकि विकेट अच्छा था.'

