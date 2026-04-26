CSK फैंस के लिए आई बुरी खबर, धोनी के खेलने पर स्टीफन फ्लेमिंग ने सब साफ कर दिया

धोनी नियमित रूप से ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादातर थ्रो-डाउन तक ही सीमित रखा है
Published On Apr 26, 2026, 11:44 PM IST
Last UpdatedApr 26, 2026, 11:44 PM IST
Dhoni
चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने रविवार को कहा कि आईपीएल में एमएस धोनी की वापसी में और देरी होगी क्योंकि इस दिग्गज खिलाड़ी को एक अभ्यास मैच के दौरान पिंडली में फिर से चोट लग गई है.
सीएसके ने इस सत्र में अपने पूर्व कप्तान के बिना आठ मैच खेले हैं और फ्लेमिंग ने कहा कि शुरू में उम्मीद थी कि धोनी कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगे लेकिन पिंडली की चोट के बढ़ने के कारण अब ज्यादा सावधानी से रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है.
फ्लेमिंग ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, हां, वह वापसी के लिए काफी उत्सुक हैं, लेकिन पिंडली की चोट काफी मुश्किल होती है, अगर वह जोर लगाते हैं और पिंडली में फिर से खिंचाव आ जाता है तो वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे.
उन्होंने कहा, इसलिए हमने शुरू में थोड़ी जल्दबाजी की और फिर एक अभ्यास मैच में उनकी पिंडली में फिर से खिंचाव आ गया और तब से वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसमें एक झटका लगा इसलिए इसमें हमारी सोच से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन देखिए, इस मामले में वही सबसे बेहतर फैसला ले सकते हैं.
फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी टीम के फिजियो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, वह फिजियो के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सारा रिहैब कर रहे हैं, और हम बस उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं और मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा हूं कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वह अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.
मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अगले मैच से पहले पांच दिन के ब्रेक के साथ सीएसके धोनी के उबरने की प्रक्रिया पर नजर रखना जारी रखेगी, हालांकि फ्लेमिंग के अपडेट से लगता है कि उनकी वापसी की संभावना कम ही है. धोनी नियमित रूप से ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादातर थ्रो-डाउन तक ही सीमित रखा है, हाल में उन्हें विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया था, जिससे उनकी संभावित वापसी की चर्चा तेज हो गई थी.
इनपुट- भाषा