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CSK फैंस के लिए आई बुरी खबर, धोनी के खेलने पर स्टीफन फ्लेमिंग ने सब साफ कर दिया

धोनी नियमित रूप से ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादातर थ्रो-डाउन तक ही सीमित रखा है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 11:44 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 11:44 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 11:44 PM IST

Dhoni

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चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने रविवार को कहा कि आईपीएल में एमएस धोनी की वापसी में और देरी होगी क्योंकि इस दिग्गज खिलाड़ी को एक अभ्यास मैच के दौरान पिंडली में फिर से चोट लग गई है.

सीएसके ने इस सत्र में अपने पूर्व कप्तान के बिना आठ मैच खेले हैं और फ्लेमिंग ने कहा कि शुरू में उम्मीद थी कि धोनी कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगे लेकिन पिंडली की चोट के बढ़ने के कारण अब ज्यादा सावधानी से रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है.

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फ्लेमिंग ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, हां, वह वापसी के लिए काफी उत्सुक हैं, लेकिन पिंडली की चोट काफी मुश्किल होती है, अगर वह जोर लगाते हैं और पिंडली में फिर से खिंचाव आ जाता है तो वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे.

उन्होंने कहा, इसलिए हमने शुरू में थोड़ी जल्दबाजी की और फिर एक अभ्यास मैच में उनकी पिंडली में फिर से खिंचाव आ गया और तब से वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसमें एक झटका लगा इसलिए इसमें हमारी सोच से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन देखिए, इस मामले में वही सबसे बेहतर फैसला ले सकते हैं.

धोनी टीम के फिजियो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: फ्लेमिंग

फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी टीम के फिजियो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, वह फिजियो के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सारा रिहैब कर रहे हैं, और हम बस उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं और मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा हूं कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वह अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.

आईपीएल 2026 में वापसी संभव नहीं

मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अगले मैच से पहले पांच दिन के ब्रेक के साथ सीएसके धोनी के उबरने की प्रक्रिया पर नजर रखना जारी रखेगी, हालांकि फ्लेमिंग के अपडेट से लगता है कि उनकी वापसी की संभावना कम ही है. धोनी नियमित रूप से ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादातर थ्रो-डाउन तक ही सीमित रखा है, हाल में उन्हें विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया था, जिससे उनकी संभावित वापसी की चर्चा तेज हो गई थी.

इनपुट- भाषा

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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