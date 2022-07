महेंद्र सिंह धोनी आज 41 साल (MS Dhoni Birthday) के हो गए। भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शुमार धोनी का आज, 7 जुलाई को जन्मदिन (MS Dhoni Birthday Special) है। अपने जन्मदिन से पहले वह विंबलडन 2022 में टेनिस का लुत्फ उठाते मिले। वह अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे।

धोनी की आईपीएल फ्रैंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह सेंटर कोर्ट पर राफेल नडाल और टेलर फ्रित्ज का मैच देख रहे थे। 22 बार के चैंपियन नडाल ने यह मुकाबला 5 सेट में जीता।

12.45 am in India and all eyes on screens. In the stands we have MS Dhoni and Sunil Gavaskar cheering for Indian star- Sania Mirza.#Wimbledon #Wimbledon2022 pic.twitter.com/ToS7oylrXQ

