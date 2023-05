इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के क्वालीफायर-1 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रनों से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. ये 10वीं बार है जब चेन्नई ने फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में गुजरात की टीम 157 रनों पर ही ढेर हो गई.

प्लेऑफ के इस पहले मैच में एक बार फिर धोनी की शानदार कप्तानी देखने को मिली. शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों से कसी हुई गेंदबाजी करवाने के अलावा धोनी ने कमाल की फील्डिंग सेट कर आखिरी ओवरों में राशिद खान को पवेलियन भेजा. इस दौरान एक ऐसा पल भी आया जब धोनी अंपायरों से बहस करते नजर आए जिसकी वजह से खेल को 5 मिनट के लिए रोकना पड़ा. ये घटना 15वां ओवर समाप्त होने के बाद घटी.

दरअसल, एमएस धोनी स्क्वायर-लेग अंपायर के पास गए और कुछ बातचीत करने लगे. कुछ ही देर में साफ हो गया कि पूरा मामला मथीशा पथिराना से जुड़ा है जो अपना पहला ओवर फेंकने के बाद 9 मिनट के लिए मैदान से बाहर चले गए थे. हालांकि पथिराना 9 मिनट से पहले ही यानी 4 मिनट में मैदान पर आ गए. इसके बाद जब धोनी ने पथिराना को गेंद थमाई तो अंपायर ने कहा कि वह तब तक गेंदबाजी नहीं कर सकते जब तक कि उनका ब्रैक टाइम पूरा नहीं हो जाता. इसके बाद धोनी ने दूसरे गेंदबाज से गेंदबाजी करने के बजाय 5 मिनट का इंतजार किया और फिर पाथिराना से ओवर कराया. इस दौरान अंपायर असहाय नजर आए.

Matheesha Pathirana was off the field so he couldn't bowl for another 2 minutes.

MS Dhoni and CSK just chit-chatted with the umpires for the duration! pic.twitter.com/zazQFyJNNy

— AS (@CricSamraj) May 23, 2023