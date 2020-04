कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते भले ही क्रिकेट संबंधित गतिविधियां रुकी हुई हों लेकिन इसके बावजूद आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपने फैन्‍स को व्‍यस्‍त रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. शनिवार शाम को मुंबई इंडियन (Mumbai Indians) की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फैन्‍स से ट्रिकी सवाल पूछा गया. जिसके बाद हर कोई इसका जवाब देने में लगा रहा.

Hint: No other player has scored more runs than him for us in the previous two @IPL seasons combined #OneFamily pic.twitter.com/BesmdCytst

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 4, 2020