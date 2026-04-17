नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लय हासिल नहीं कर पाई है. टीम ने भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले मैच में जीत हासिल की हो लेकिन इसके बाद उसे एक के बाद एक चार मैचों में हार मिली है. गुरुवार को टीम को पंजाब किंग्स ने बहुत आसानी से सात विकेट से हरा दिया. हार के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या ने विपक्षी टीम के खेल की तारीफ की. और इसके साथ ही अपनी टीम के खराब प्रदर्शन पर भी बात की. पंड्या ने कहा कि उनके पास अपने खराब प्रदर्शन पर कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है और उन्हें बैठकर देखना होगा कि खामियां कहां हैं.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने बनाई हाफ सेंचुरी

पंजाब किंग्स की टीम मुंबई के 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभसिमरन की 39 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों से नाबाद 80 रन की पारी और कप्तान श्रेयस अय्यर (66 रन, 35 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी की बदौलत 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाकर आसान जीत दर्ज करने में सफल रही.

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मुंबई के लिए क्विंटन डि कॉक ने लगाई सेंचुरी

इससे पहले मौजूदा सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे क्विंटन डिकॉक ने 60 गेंद में सात छक्कों और आठ चौकों से नाबाद 112 रन की पारी खेलने के अलावा नमन धीर (50 रन, 31 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने छह विकेट पर 195 रन बनाए। ये दोनों उस समय साथ आए जब टीम 12 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद संकट में थी.

पंड्या ने मैच के बाद कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है. हमें बैठकर विचार करने की जरूरत है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं- चाहे वह व्यक्तिगतखिलाड़ी हों, टीम हो, या हमारी योजना और काम करने का तरीका हो – और फिर इसे ठीक करना होगा.’

हार्दिक ने पंजाब किंग्स को दिया क्रेडिट

पंड्या ने पंजाब किंग्स को जीत का श्रेय देते हुए कहा, ‘पंजाब किंग्स को इसका श्रेय जाता है. गेंद रिवर्स स्विंग करने लगी थी. दूसरी पारी में ओस भी गिरी. उन्होंने हमें हरा दिया। उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग हमारे से बेहतर था. अब हमें यह देखना होगा कि क्या हमें कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है या फिर हमें इसी तरह आगे बढ़ते हुए हालात को पलटने की कोशिश करनी चाहिए. हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी.’

पंजाब किंग्स की टीम अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कोई मैच नहीं हारी है. टीम ने पांच मैचों में से चार मैच जीते हैं. एक मैच में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स से अंक बांटना पड़ा था.