IPL 2026: मुंबई इंडियंस का शेड्यूल, कब और किसके खिलाफ होंगे मुकाबले, देखें

MI IPL Schedule 2026: पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (MI) की टीम एक बार फिर खिताब की दावेदार मानी जा रही है. मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 का खिताब जीता है. मुंबई के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार आईपीएल जीता है.

मुंबई इंडियंस ने साल 2020 के बाद से आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. अब मुंबई इंडियंस के पास मौका होगा कि वह छह आईपीएल खिताब जीतने वाली पहली टीम बन सकती है.

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया था. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी. आखिर में एलिमिनेटर में उसे पंजाब किंग्स ने हराया था. हालांकि इस बार मुंबई इंडियंस अपने सफर को आगे लेकर जाए.

मुंबई इंडियंस का पूरा शेड्यूल

मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 मार्च को खेलेगी. यह मुकाबला वानखे़ड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उसका मैच चार अप्रैल को खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम गुवाहाटी में 7 अप्रैल को खेलेगी. मुंबई की टीम अपना चौथा मैच खेलने वानखेड़े स्टेडियम आएगी. और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 12 अप्रैल को खेलेगी.

MI मैच शेड्यूल 2026

मैच नंबर तारीख दिन प्रतिद्वंदी टीम समय (IST) वेन्यू 1 29 मार्च शनिवार कोलकाता नाइट राइडर्स 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 11 04 अप्रैल शनिवार दिल्ली कैपिटल्स 7:30 PM अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली 16 07 अप्रैल मंगलवार राजस्थान रॉयल्स 7:30 PM बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी 20 12 अप्रैल रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7:30 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम: हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, मिशेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर, एएम गज़नफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, मोहम्मद इज़हार।