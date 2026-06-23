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हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दो बार मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हुए. ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी कई खबरें आई है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 23, 2026, 01:20 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 01:20 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 01:20 PM IST

Hardik Pandya

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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल के अगले सीजन से पहले टीम का साथ छोड़ देंगे. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद ऐसी अटकलें लग रही थी, अब मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की जगह अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हो सकते हैं. हार्दिक की जगह मुंबई इंडियंस की टीम में राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है.

साल 2015 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू करने वाले हार्दिक पांड्या साल 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और उसी सीजन खिताब भी जीता. 2023 में टीम फाइनल में पहुंची. हालांकि इसके बाद वह साल 2024 में मुंबई इंडियंस वापस लौटे और लगातार तीन सीजन टीम की कप्तानी की है. हार्दिक की कप्तानी में दो बार मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हुए. ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी कई खबरें आई, जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या के राजस्थान रॉयल्स में जाने की बात कही जा रही है. हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो सकता है और राजस्थान ने इसे लेकर दिलचस्पी दिखाई है.

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यशस्वी जायसवाल के साथ हो सकता है ट्रेड !

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक पांड्या का मुंबई छोड़ना तय है. राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की मांग की है. यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो अगले सीजन जायसवाल मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. बता दें कि संजू सैमसन के चेन्नई सुपरकिंग्स जाने के बाद राजस्थान की कप्तानी के लिए यशस्वी जायसवाल को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने रियान पराग को कप्तान बनाया था.

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यशस्वी जायसवाल का आईपीएल रिकॉर्ड

भारत के 24 साल के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का आईपीएल में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 83 मैच खेले हैं. 83 मैच की 82 इनिंग में जायसवाल ने दो शतक और 18 अर्धशतक के साथ 2593 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने तीन अर्धशतक के साथ 427 रन बनाए थे. जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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