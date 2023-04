IPL 2023: मुंबई इंडियंस को मिला चोटिल गेंदबाज झाय रिचर्डसन का धाकड़ रिप्लेसमेंट

मुंबई इंडियंस (एमआई) ने गुरुवार को रिले मेरेडिथ को चोटिल तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन की जगह टीम में शामिल किया. रिचर्डसन हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 16वें संस्करण से बाहर हो चुके हैं.

झाय के रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ ने 5 T2OI मैच खेले हैं और 8 विकेट हासिल किए हैं. इसमें 3 विकेट हॉल भी शामिल हैं. उन्होंने IPL के पिछले संस्करणों में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया था. उन्हें MI ने 1.5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा.

