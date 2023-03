IPL 2023: मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह के बाद एक और तेज गेंदबाज हुआ बाहर

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की सर्जरी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र से बाहर हो गये हैं. रिचर्डसन को 31 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियन्स टीम से जुड़ना था। इस चोट के कारण वह भारत के खिलाफ 17 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से भी बाहर हो गये हैं।

पिछले सप्ताह हैमस्ट्रिंग की चोट के फिर से उभरने के बाद उनकी सर्जरी हुई थी. रिचर्डसन ने ट्वीट किया कि चोटिल होना क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा हैं, यह एक सच्चाई है, लेकिन निराशाजनक है. इस 26 साल के गेंदबाज ने कहा कि मैं हालांकि अब ऐसी स्थिति में हूं जहां अपनी पसंद की चीजें कर सकता हूं. मैं पहले से भी बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा। एक कदम पीछे, दो कदम आगे। चलिये इसे करते हैं.

