नई दिल्ली: शुभमन गिल (Shubman Gill Century) की पारी विराट कोहली (Virat Kohli) पर भारी पड़ी. विराट कोहली (Virat Kohli Century) ने अपने आईपीएल करियर का सातवां शतक लगाया. उनकी पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की टीम ने 8 विकेट पर 197 रन का स्कोर बनाया. हालांकि यह स्कोर काफी नहीं था और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans Beat RCB) की सेंचुरी ने किंग कोहली के शतक को बेकार साबित कर दिया. गुजरात ने कमाल की जीत दर्ज की और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB Out of IPL 2023 Playoffs) की टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.

गिल की इस शानदार सेंचुरी के बाद मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंच गई. मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था. लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जरूरी थी कि गुजरात टाइटंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराए. और ऐसा ही हुआ.

.@CameronGreen_ & @ShubmanGill batted well for @mipaltan. ?

Amazing innings by @imVkohli too to score back-to-back 100’s. They all had their methods & were in the class of their own.

So happy to see MI in the playoffs. Go Mumbai. ? #AalaRe #MumbaiMeriJaan #IPL2023 pic.twitter.com/D5iYacNEqc

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 21, 2023