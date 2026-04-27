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IPL 2026: MI को तगड़ा झटका, मिचेल सेंटनर बाहर, रिप्लेसमेंट का भी हुआ ऐलान

मिचेल सैंटनर को पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच पकड़ने की कोशिश करते समय चोट लगी थी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 08:18 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 08:18 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 08:18 PM IST

Mitchell Santner MI

Mitchell Santner MI

Mitchell Santner ruled out from IPL 2026: आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस की टीम को तगड़ा झटका लगा है. मिचेल सैंटनर अपने बाएं कंधे में चोट लगने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं. चेन्नई के खिलाफ मैच में उन्हें चोट लगी थी. मुंबई इंडियंस की टीम ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

मिचेल सैंटनर को पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच पकड़ने की कोशिश करते समय चोट लगी थी.

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केशव महाराज को मिला मौका

मुंबई इंडियंस (MI) ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को मिचेल सैंटनर की जगह टीम में शामिल किया है. केशव महाराज, जो एक अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ में साउथ अफ्रीका की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए दो IPL मैच खेले हैं. वह 75 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस टीम में शामिल हुए हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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