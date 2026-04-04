IPL 2026: मुंबई इंडियंस को क्यों मिली हार, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताई वजह

समीर रिजवी की 90 रनों की दमदार पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 163 रन के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया.

Surya Kumar Yadav

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस को पहली हार का सामना करना पड़ा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हरा दिया. हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसकी वजह बताई है.

धीमी पिच पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की ओर से सर्वाधिक 51 रन बनाए, जिसके दम पर टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाने में सफल रही. हालांकि, समीर रिजवी की 90 रनों की दमदार पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 163 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया.

हम 15 से 20 रन पीछे रह गए: सूर्य कुमार यादव

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद सूर्यकुमार ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक विकेट था, हमें उम्मीद थी कि यह थोड़ा धीमा होगा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी के लिहाज से हम 15 से 20 रन पीछे रह गए, हालांकि, मैं उनके गेंदबाजों को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा, इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी भी की.

सूर्या ने की समीर रिजवी की जमकर तारीफ

समीर रिजवी के दमदार प्रदर्शन पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, 7 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद कोई क्रीज पर आकर इस तरह की बल्लेबाजी करता है, तो मुझे लगता है कि उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए, समीर ने हमें मुकाबले में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया.

पिच दोनों ही पारियों में काफी हद तक एक जैसी ही थी: सूर्या

सूर्यकुमार के मुताबिक पिच दोनों पारियों में काफी हद तक एक जैसी ही रही, लेकिन उन्होंने विरोधी टीम को हालात को बेहतर ढंग से समझने का श्रेय दिया. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पिच दोनों ही पारियों में काफी हद तक एक जैसी ही थी, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, उन्होंने दूसरी पारी में हालात को बहुत अच्छी तरह से समझा और शानदार बल्लेबाजी की।”

सूर्यकुमार ने कहा कि मुझे लगता है कि नमन और मैं 16वें और 18वें ओवर के दौरान गलत समय पर आउट हो गए, वरना हम कम से कम अच्छे स्कोर से ऊपर तो पहुंच ही जाते.

टी20 क्रिकेट में लचीलापन बहुत जरूरी: अक्षर

वहीं, लगातार दूसरी जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, जाहिर है टी20 क्रिकेट में लचीलापन बहुत जरूरी है, आप खेल को कैसे देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आजादी से खेल सकते हैं और हर तरह की परिस्थितियों में भी ढल सकते हैं, ऐसे में जब पिच अलग तरह से बर्ताव करती है, तो आप उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल उसी हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने से अचानक सब कुछ बदल जाएगा, यह बस रणनीतिक चालें चलने के बारे में है, और अगर वे काम करती हैं, तो वे काम करती हैं.

आपको किसी खास दिन किस खिलाड़ी की जरूरत होती है: अक्षर

अक्षर ने समीर रिजवी को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के बारे में बात करते हुए कहा, “जब प्लानिंग होती है, जब आप एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो आशुतोष भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। हालांकि, बात यह है कि आपको किसी खास दिन किस खिलाड़ी की जरूरत होती है। अगर वह खिलाड़ी उस समय आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करता है, तो यह बहुत बढ़िया है। मेरे लिए यह असल में एक अच्छी समस्या है कि मुझे चुनना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है.

एक बार में एक मैच पर ध्यान देना बहुत जरूरी: अक्षर

अक्षर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि एक बार में एक मैच पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब आप लगातार जीत रहे होते हैं, तो उस लय को बनाए रखना बहुत अहम होता है, अक्षर ने कहा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक बार लय टूटने के बाद वापसी करना काफी मुश्किल होता है, इसी कारण एक समय पर एक मुकाबले पर ध्यान देना सही है.

INPUT- IANS