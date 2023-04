IPL 2023: पंजाब किंग्स ने वानखेड़े पर हुए क्राइम को लेकर किया ट्वीट, मुंबई पुलिस ने कर दिया ट्रोल

IPL 2023 के 16वें सीजन के 31वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को उसी के घर में हराते हुए रोमांचक जीत दर्ज की. पंजाब की इस जीत के हीरो रहे यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह जिन्होंने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए न केवल रनों का बचाव किया बल्कि लगातार 2 गेंदों पर स्टंप तोड़ने का अनोखा कारनामा भी कर दिखाया. IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला. इस तरह पंजाब किंग्स की टीम हाई-स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई को 13 रनों से हराने में कामयाब रही.

इस जीत के बाद पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह द्वारा तोड़े गए स्टंप की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए मुंबई पुलिस से एक गुहार लगाई. हालांकि इस ट्वीट के चक्कर में पंजाब किंग्स ही ट्रोल हो गया.

दरअसल, पंजाब किंग्स ने जीत के बाद मुंबई पुलिस को टैग करते हुए टूटे हुए स्टंप की तस्वीर के साथ लिखा, “मुंबई पुलिस, हम एक क्राइम की रिपोर्ट करना चाहते हैं” पंजाब किंग्स ने यह ट्वीट अर्शदीप सिंह द्वारा 20वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 स्टंप तोड़े जाने के बारें में किया. इस ट्वीट पर फैंस अभी अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे थे कि मुंबई पुलिस ने मजेदार रिप्लाई कर पूरी महफिल ही लूट ली. मुंबई पुलिस ने शानदार जवाब देते हुए लिखा, "कानून तोड़ने पर कार्रवाई की जाती है, स्टंप तोड़ने पर नहीं!",

Action is most likely to be taken on breaking the law, not stumps! https://t.co/bo8jgafACm

— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 22, 2023