भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक ने एक बार फिर 'मांकडिंग' बहस को हवा दी है. कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच की उस तस्वीर को पोस्ट किया है जिसमें संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद नो-बॉल फेंकी थी. इसमें संदीप के साथ नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़ा बल्लेबाज भी नजर आ रहा है. संदीप शर्मा के हाथ से गेंद फेंके जाने से पहले ही नॉन-स्ट्राइकर ने क्रीज छोड़ दी है.

संदीप शर्मा ने यह गेंद नो-बॉल फेंकी थी. और आखिरी गेंद पर अब्दुल समद ने छक्का लगाकर हैदराबाद को जीत दिला दी. समद के इस छक्के की खूब तारीफ हुई. इससे पिछली गेंद पर समद गेंद को अच्छी तरह हिट नहीं कर पाए थे और अगर वह नो-बॉल नहीं होती तो समद आउट हो जाते. लेकिन नो-बॉल की वजह से उन्हें जीवनदान मिल गया. और हैदराबाद को मैच में एक और मौका मिला.

रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर हुए इस मुकाबले के बाद कार्तिक ने सवाल पूछा कि क्या नॉन-स्ट्राइकर के बल्लेबाज के इस तरह आगे निकल जाने पर क्या पेनाल्टी रन नहीं होना चाहिए था. उनका कहना था कि पेनाल्टी रन या फिर डॉट बॉल करार देना इस तरह की प्रैक्टिस को रोकने में मददगार होता. कार्तिक ने इसे गेंदबाजों के साथ नाइंसाफी बताया.

कार्तिक ने ट्वीट किया, 'जी, गेंदबाजों को लाइन लांघने की इजाजत नहीं है और अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है... लेकिन नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े बल्लेबाजों का क्या. जो लगातार दबाव में या वैसे भी लाइन से आगे निकल जाते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ तो इलाज करना ही चाहिए. पेनल्टी रन, डॉट बॉल नहीं तो यह चलता रहेगा... यह गलत है.'

Yes the bowler is not supposed to transgress the line&gets penalised... But what about non strikers who constantly wander off whether under pressure or otherwise.. something has to be a deterrent, penalty runs,dot ball something otherwise this will continue....unfair..#mytwocents pic.twitter.com/wfQv3mlBVo

— Kartik Murali (@kartikmurali) May 8, 2023