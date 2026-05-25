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आरआर के दिग्गज स्पिनर ने किया संन्यास का ऐलान, धोनी और रोहित की कप्तानी में रहे हैं टीम का हिस्सा

Murugan Ashwin retirement: भारत के स्पिन गेंदबाज मुरुगन अश्विन ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है. वो आईपीएल में 6 टीमों के लिए खेल चुके हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 25, 2026, 10:23 PM IST

Published On May 25, 2026, 10:23 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 10:23 PM IST

आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. इसी बार भारतीय स्पिनर गेंदबाज मुरुगन अश्विन ने घरेलू और आईपीएल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है. अश्विन आईपीएल में कई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं. वहीं वो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मुरुगन अश्विन ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक विस्तृत बयान में अपनी क्रिकेट यात्रा, तमिलनाडु क्रिकेट में अपने उभार और आईपीएल में अपने अनुभवों पर बात की।

संन्यास पर क्या बोले अश्विन

मुरुगन अश्विन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि जब से मैंने 6 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया. तभी से मुझे इस खेल से गहरा प्यार रहा है. इसने मुझे बहुत कुछ दिया है. क्रिकेट ने ही मुझे वह इंसान बनाया, जो मैं आज हूं. इसने मुझे मैदान पर खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका दिया है. अब तक का यह सफर अविश्वसनीय रहा है. इसी को मद्देनजर रखते हुए, मैं आप सभी के साथ एक अपडेट साझा करना चाहता हूं.इसके बाद मुरुगन अश्विन ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से हटने के अपने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने अपने घरेलू क्रिकेट करियर और आईपीएल में अपनी यात्रा को समाप्त करने का फैसला किया है. हालांकि, मैं नई चुनौतियों और अवसरों की तलाश करूंगा. मैं इस खेल को हमेशा की तरह पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ खेलना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं.

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आईपीएल के अनुभव को किया साझा

मुरुगन अश्विन आईपीएल करियर के दौरान राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया. अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देते हुए मुरुगन अश्विन ने लिखा कि मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन छह टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूं. जिनका मैंने अपने आईपीएल करियर के दौरान प्रतिनिधित्व किया. राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स), मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स।”

अश्विन ने भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के अवसर पर भी बात करते हुए कहा कि आईपीएल में मेरे एक दशक लंबे अनुभव ने मुझे इस खेल के कुछ महान खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स की कप्तानी में खेलने का मौका दिया. इन अनुभवों ने मुझे खुद पर काम करने और साल 2016 में अपने डेब्यू के बाद से एक बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद की है.

मुरुगन अश्विन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 7 मैच खेले. 34 लिस्ट-ए मुकाबलों में 35 विकेट हासिल कर चुके अश्विन ने साल 2016 से 2023 के बीच 44 मुकाबलों में 33.20 की औसत के साथ 35 विकेट निकाले.

Bhaskar Tiwari

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