बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया. मुशफिकुर की इस मैराथन पारी के दम पर बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 560 रन बनाकर घोषित की. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने अपने तीसरे दोहरे शतक के दौरान 318 गेंद में 28 चौके की मदद से 203 रन बनाए. बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 295 रन की बड़ी बढ़त बनाने में सफल रही.

जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 9 रन पर 2 विकेट गंवा दिए जिससे टीम पर पारी की हार का संकट मडराने लगा. नईम हसन ने पारी के पहले ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर प्रिंस मास्वौरे और नाईटवाचमैच डोनाल्ड तिरिपानो को खाता खोले बगैर पवेलियन भेज दिया.

बांग्लादेश को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर करने के लिए जिम्बाब्वे को अभी और 286 रन बनाने होंगे.

बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 240 रन से की. मुशफिकुर ने कप्तान मोमीनुल हक (132) के साथ चौथे विकेट के लिए 222 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास (53) ने अर्धशतकीय पारी से स्कोर को 500 के पार पहुंचाने में अपना योगदान दिया.

मशफिकुर इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस मामले में टीम के साथी खिलाड़ी तमीम इकबाल को पछाड़ा. तमीम के नाम 59 टेस्ट में 4,364 रन हैं जबकि मुशफिकुर ने 70 टेस्ट में 4,413 रन बना लिए.

Top five run-scorers for 🇧🇩 in Tests:

1️⃣ Mushfiqur Rahim – 4413

2️⃣ Tamim Iqbal – 4405

3 Shakib Al Hasan – 3862

4 Habibul Bashar – 3026

5️⃣ Mominul Haque – 2860

How good is this Bangladesh side? #BANvZIM pic.twitter.com/Toz0V5Q3Iw

— ICC (@ICC) February 24, 2020