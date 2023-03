IPL 2023 का म्यूजिकल आगाज, अरिजीत के गानों से फैंस को आई एक्स की याद!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें सीजन का शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ आगाज हो चुका है. दर्शकों से खचाखच भरे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह की म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ IPL 2023 की शुरुआत हुई.

अरिजीत सिंह ने अपने मशहूर गानों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. हालांकि कुछ फैंस को अरिजीत के गानों से अपनी एक्स गर्लफ्रैंड की याद आ गई. सोशल मीडिया पर कई फैंस ने मीम्स शेयर करते हुए कहा कि हम मैच देखने आए थे लेकिन अरिजीत के भावुक कर देने वाले गाने सुनकर हमको एक्स की याद आ गई. वहीं, कुछ फैंस ने अरिजीत की परफॉर्मेंस को बोरिंग करार दिया.

Everyone is enjoying Arijit Singh live concert

Meanwhile that one old man in the stadium -#IPL2023OpeningCeremony#IPLonJioCinema #IPL2023 pic.twitter.com/SBto73l3Vz

— రాహుల్ త్రిపాఠితో జాగ్రత్త రా ఉంగా ? (@Cric_love25) March 31, 2023