मुरलीधरन को Prithvi Shaw में दिखती है वीरेंद्र सहवाग वाली बात, टेस्‍ट क्रिकेट में भविष्‍य पर बोले...

Muttiah Muralitharan believes The Way Prithvi Shaw is Playing is Like Virender Sehwag: श्रीलंका के दिग्‍गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का मानना है कि भारतीय सलामी बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ श्रीलंका दौरे पर मेजबान टीम के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं. मुरलीधरन को पृथ्‍वी में पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग की छवि नजर आती है जो बेहद घातक बल्‍लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो से बातचीत के दौरान उन्‍होंने कहा, “मेरे लिए पृथ्‍वी शॉ वनडे और टी20 फॉर्मेट के टेस्‍ट क्रिकेट के मुकाबले बेहतर खिलाड़ी हैं क्‍योंकि जिस तरह से वो बल्‍लेबाजी करते हैं वो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं.”

“वो गेंदबाजी अटैक पर प्रेशर बनाए रखते हैं. जब भी वो बड़ा स्‍कोर बनाते हैं तो भारत के पास जीत का अच्‍छा मौका रहता है. वो कम समय में ज्‍यादा रन बनाने में कामयाब रहते हैं.”

पृथ्‍वी शॉ ने अपने पहले ही अंतरराष्‍ट्रीय मैच में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए शतक जड़ा था. वो उक्‍त टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे. हालांकि पिछले साल खराब फॉर्म के चलते उन्‍हें अपनी आईपीएल टीम दिल्‍ली कैपिटल्‍स के प्‍लेइंग इलेवन से भी जगह गंवानी पड़ी थी.

मुथेया मुरलीधरन ने कहा, “पृथ्‍वी शॉ में आउट होने का डर नजर नहीं आता. यह उनका एक प्‍लस प्‍वाइंट है क्‍योंकि मैच जीतने के लिए आपको ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए. भारत को उन्‍हें अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए.”

उन्‍होंने कहा, “शिखर धवन अपना स्‍वभाविक क्रिकेट खेल सकते हैं और पृथ्‍वी शॉ गेंदबाजी क्रम को क्षति पहुंचाने का काम कर सकते हैं. ये भारत के लिए बड़ा एडवांटेज होने वाला है.”