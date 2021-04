My Dream11 Prediction, DC vs PBKS, IPL 2021: आज के मैच में ये हो सकते हैं बेस्‍ट कप्‍तान व विकेटकीपर, जरूर

आईपीएल (IPL 2021) के 11वें मुकाबले में आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स (Delhi Capitals vs Punjab Kings) आमने सामने होंगे. दिल्‍ली और पंजाब (DC vs PBKS) की स्थिति अंकतालिका में एक जैसी ही नजर आती है. दोनों टीमों ने कुल दो-दो मैच खेले हैं. दोनों के हाथ एक मुकाबले में जीत और दूसरे में हार मिली है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) पहली बार कप्‍तान बने हैं. ऐसे में वो अपनी कप्‍तानी में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC Dream11 Team) को पहली बार खिताब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे.

वहीं पंजाब किंग्‍स (PBKS Dream11 Team) की बात की जाए तो इस फ्रेंचाइजी ने भी आज तक आईपीएल टाइटल नहीं जीता है. ऐसे में केएल राहुल की कोशिश भी यही रहेगी कि वो अपनी टीम को पहले खिताब तक पहुंचा सकें. आज शाम सात बजे ये दोनों ही टीमें मौजूदा सीजन में अपने तीसरे मैच मुकाबले को खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी.

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction DC vs PBKS)

Dream11 Captain DC vs PBKS: कप्‍तान: केएल राहुल

Dream11 Wicket Keeper DC vs PBKS: विकेटकीपर: रिषभ पंत

Dream11 Batsman DC vs PBKS: बल्‍लेबाज: शिखर धवन, पृथ्‍वी शॉ, क्रिस गेल.

Dream11 Allrounders DC vs PBKS: ऑलराउंडर: क्रिस वोक्‍स, दीपक हुड्डा.

Dream11 Bowlers DC vs PBKS: गेंदबाज: रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा और मोहम्‍मद शमी.

दिल्‍ली की संभावित टीम (Probable of Delhi Capitals)

रिषभ पंत (कप्‍तान), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमेयर, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, कागिसो रबाडा, एनरिक नार्जे, आवेश खान.

पंजाब किंग्‍स की संभावित टीम (Probable of Punjab Kings)

केएल राहुल (कप्‍तान/ विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, शाहरुख खान, झाई रिचर्डसन, मुरुगन अश्विन, रिले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह.

