खराब फॉर्म के बाद हो रही थी आलोचना, KKR को जीत दिलाने के बाद क्या बोले रिंकू सिंह ?

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आखिरकार पहली जीत मिल गई है. रविवार को खेले गए मैच में केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को चार विकेट से हरा दिया. केकेआर की इस जीत में रिंकू सिंह ने अहम भूमिका निभाई और उन्होंने 34 बॉल में 53 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने छक्का लगाकर केकेआर को जीत दिलाई. रिंकू सिंह खराब फॉर्म की वजह से आलोचकों के निशाने पर थे. केकेआर को जीत दिलाने के बाद रिंकू सिंह ने रिएक्ट किया है.

रॉयल्स के 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाइट राइडर्स की टीम 14वें ओवर में 85 रन पर छह विकेट गंवाने के बाद संकट में थी लेकिन रिंकू (नाबाद 53 रन, 34 गेंद, पांच चौके, दो छक्के) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29, 16 गेंद, दो छक्के, एक चौका) के बीच सातवें विकेट की 37 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 19.4 ओवर में छह विकेट पर 161 रन बनाकर जीत दर्ज करने में सफल रही. रिंकू सिंह को आठ रन के स्कोर पर बड़ा जीवनदान मिला था, जब रविंद्र जडेजा की गेंद पर नांद्रे बर्गर ने उनका आसान कैच टपका दिया था.

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ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट्स खेलने में हिचकिचा रहा था: रिंकू सिंह

मैच के बाद रिंकू सिंह ने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होतीं, तो आप वह दबाव महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट्स खेलने में हिचकिचा रहा था या मुझे कोई हिचक थी. उन्होंने कहा कि मेरी सोच यह थी कि खेल को आखिर तक ले जाऊं, क्योंकि मैंने कोच और अपने बैटिंग पार्टनर से भी बात की थी, आइडिया यह था कि खेल को आखिर तक ले जाया जाए, क्योंकि मैच एक मुश्किल स्थिति में था.

अपने जीवनदान पर रिंकू सिंह ने कहा कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, उस पल में, दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आप ऐसे शॉट्स खेल बैठते हैं, लेकिन शुक्र है कि किस्मत मेरे साथ थी और आखिर में हम मैच जीत गए.

एक बड़ी पारी का इंतज़ार कर रहा था: रिंकू सिंह

रिंकू सिंह ने कहा कि मैंने काफी पारियां खेली थीं और एक बड़ी पारी का इंतज़ार कर रहा था, यह मेरे लिए बहुत अच्छी पारी थी और मेरे आत्मविश्वास के लिए भी बहुत ज़रूरी थी, मेरे लिए कोई तय जगह नहीं है, मैं पांचवें नंबर पर, निचले क्रम में, या चौथे नंबर पर भी बैटिंग कर सकता हूं, जहां भी टीम को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उस जगह पर बैटिंग करने के लिए तैयार हूं, इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि यह इस सीज़न की हमारी पहली जीत है, यहां से, हम इस लय को आगे बढ़ाएंगे.