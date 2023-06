BAN vs AFG: नजमुल हुसैन का बड़ा कारनामा, टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोक रचा इतिहास

बांग्लादेश और अफगानिस्तान (BAN vs AFG) के बीच ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मेजबान बांग्लादेश ने तीसरे दिन लंच तक दूसरी पारी में नजमुल हुसैन शंटो के शतक की बदौलत 2 विकेट खोकर 255 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं. इस दौरान 24 वर्षीय नजमुल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. शंटो टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं. ऐसा करने वाले वह बांग्लादेश के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं.

Najmul Hossain Shanto becomes the second Bangladesh batter to score a century in both innings of a Test match.?#BCB | #Cricket | #BANvAFG pic.twitter.com/FE8CGZCUnE

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 16, 2023