भारत और पाकिस्तान के एशिया कप 2022 में रविवार की रात एक ब्लॉकबस्टर संघर्ष में हॉर्न बजने जा रहा है। दोनों पक्ष आखिरी बार पिछले साल टी 20 विश्व कप में मिले थे, जहां बाबर आजम की टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी।

भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ बदल गया है – जिसमें विराट कोहली से रोहित शर्मा की कप्तानी में बदलाव शामिल है । इस बीच, पाकिस्तान भी बाबर की कप्तानी में काफी विकसित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

इस हफ्ते की शुरुआत में, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी पीठ की चोट के कारण बाहर कर दिया गया था और हसन अली को उनकी जगह टीम में लाया गया था। खेल से महज एक घंटे पहले, पीसीबी ने पुष्टि की कि नसीम शाह भारत के खिलाफ टी20ई में डेब्यू करने जा रहे है। नसीम ने अब तक 13 टेस्ट और तीन वनडे में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है।

नसीम ने एक वीडियो में कहा “मैंने हाल ही में अपनी सफेद गेंद की शुरुआत की। शुक्र है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। किसी भी प्रारूप में पदार्पण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। यह एक बड़ा खेल होगा लेकिन मैं इसे किसी भी अन्य खेल की तरह लेना चाहता हूं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। ”

?️ “Happy to represent Pakistan in all formats”@iNaseemShah will be making his T20I debut today against India ?#AsiaCup2022 | #INDvPAK pic.twitter.com/cc9IDCEGhk

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 28, 2022