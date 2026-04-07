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सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लगा था भारी जुर्माना, अब PSL से भी बाहर हुए नसीम शाह !

पिछले महीने नसीम पर पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया, जो करीब 72,000 यूएस डॉलर था.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 7, 2026 10:22 AM IST

Naseem Shah
Naseem Shah

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर मरियम नवाज पर टिप्पणी करने के कारण भारी जुर्माना झेल चुके इस युवा तेज गेंदबाज पर अब फिटनेस को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे मैचों से बाहर हो सकते हैं.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने सोमवार को दावा किया है कि नसीम शाह लंबे समय से फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मुकाबलों से बाहर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह उनके लिए एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले ही विवाद और अब फिटनेस मामले के कारण उनकी स्थिति और खराब हो सकती है. यह मामला आगे और तूल पकड़ सकता है, खासकर तब जब टीम मैनेजमेंट और बोर्ड उनकी फिटनेस और प्रोफेशनल रवैये पर सख्त रुख अपना सकते हैं।

नसीम को साइड स्ट्रेन की शिकायत

सूत्रों ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, गुरुवार को कराची किंग्स के खिलाफ रावलपिंडी के मैच के दौरान नसीम को साइड स्ट्रेन आ गया था और वह टीम का पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, जिससे उनकी फिटनेस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

लंबा रिहैब प्रोग्राम से नसीम को गुजरना होगा

पाकिस्तान के 23 साल तेज गेंदबाज को टी20 वर्ल्ड कप के निराशाजनक अभियान के आखिरी मैच में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश के आगामी दौरे से बाहर कर दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, नसीम की फिटनेस और व्यवहार दोनों ही सवालों के घेरे में रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अधिकारी और मेडिकल पैनल नाराज हैं, संभावना है कि उन्हें इन दोनों ही मुद्दों के लिए फटकार लगाई जाएगी और उन्हें मेडिकल पैनल की देखरेख में एक लंबा रिहैब प्रोग्राम पूरा करना होगा.

मेडिकल पैनल के सामने पेश होंगे नसीम

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने सूत्रों के हवाले से कहा, “नसीम के करियर की रफ्तार उनके मैदान के बाहर के व्यवहार, और विज्ञापनों तथा पॉडकास्ट पर उनके अत्यधिक ध्यान देने की वजह से धीमी पड़ गई है, जिससे उनका करियर पटरी से उतर गया है, फिटनेस की समस्याओं के कारण वह 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे, जो उनके करियर पर एक दाग की तरह हैं. नसीम अगले कुछ दिनों में डॉ. जावेद मुगल की अध्यक्षता वाले मेडिकल पैनल के सामने पेश होंगे, क्योंकि चयन समिति भी उनकी बार-बार होने वाली फिटनेस की समस्याओं से खुश नहीं है.

नसीम शाह पर हाल ही में लगा था भारी जुर्माना

पिछले महीने नसीम पर पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया, जो करीब 72,000 यूएस डॉलर था. इस तेज गेंदबाज ने एक ट्वीट में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की आलोचना की थी. नसीम ने शुरू में कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसे पीसीबी ने स्वीकार नहीं किया. दो दिन बाद, पीसीबी ने जुर्माना लगाने से पहले उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भेजा, पिछले साल खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नसीम को ‘सी’ कैटेगरी में भी डिमोट कर दिया गया था.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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