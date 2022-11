हार्दिक पंड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में कमाल की पारी खेली. हार्दिक ने भारतीय टीम को 168 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में बहुत मदद की. हार्दिक ने सिर्फ 33 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. इस खिलाड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

अपनी पारी में हार्दिक ने 4 चौके और पांच छक्के लगाए. वह पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए. हार्दिक पंड्या क्रीज पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे. पंड्या क्रीज में इंतजार कर रहे थे. और उम्मीद कर रहे थे कि गेंद फुल रहेगी. हार्दिक ने पीछे जाकर गेंद को फ्लिक किया. गेंद तो बाउंड्री के पार गई लेकिन इस प्रयास में हार्दिक का पैर विकेट से टकरा गया. वह हिट विकेट आउट हुए.

Smashing Batting By Hardik Pandya ????? Natasa Stankovic was delighted with Hardik Pandya’s brilliant batting performance.???#INDvsENG #HardikPandya pic.twitter.com/M6Zkix6dEL

— Sushil Kengare. (@KengareA) November 10, 2022