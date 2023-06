एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. खेल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रन पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने शानदार शुरूआत की है. मगर इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार स्पिनर नाथन लायन गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं और वह लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए हैं. उनकी चोट गंभीर बताई जा रही है.

नाथन लायन फील्डिंग के दौरान लड़खड़ाते नजर आए, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. नाथन लायन इसके बाद गेंदबाजी के लिए नहीं आ सके. उनकी जगह ट्रेविस हेड गेंदबाजी करते नजर आए. नाथन लायन की चोट ने ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि टीम का यह प्रमुख गेंदबाज एशेज सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उसके मुताबिक नाथन लियोन को दाहिनी पिंडली में चोट लगी है. उनकी चोट को लेकर मेडिकल टीम जांच कर रही है.

Update from the Australian team: Nathan Lyon suffered an injury to his right calf injury while fielding in the final session today. He will be further assessed after play #Ashes https://t.co/2lXggLE0Vh

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 29, 2023