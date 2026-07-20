कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

ICC Men's Player of the Month award: न्यूजीलैंड ने युवा ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने भारत के शुभमग गिल और बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन को पीछे छोड़कर जून महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर लिया है.
Published On Jul 20, 2026, 07:39 PM IST
Last UpdatedJul 20, 2026, 07:39 PM IST
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने जून महीने का ‘आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस अवॉर्ड के लिए शुभमन गिल और बांग्लादेश के ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन भी रेस में शामिल थे. स्मिथ ने दोनों ही खिलाड़ी को पीछे छोड़कर ये मेडल अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड में खेली गई 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में स्मिथ ने 23 की औसत से सबसे ज्यादा 16 विकेट चटकाए थे. न्यूजीलैंड के कई मुख्य तेज गेंदबाजों के चोट के कारण बाहर होने के बाद स्मिथ ने जिम्मेदारी संभालते हुए दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया.
नाथन स्मिथ का सबसे शानदार प्रदर्शन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रहा. जहां उन्होंने दूसरी पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लिए और मेजबान टीम की कमर तोड़ दी. उन्होंने इस यादगार मैच में कुल नौ विकेट लिए थे. दूसरे मैच में स्मिथ ने 1 विकेट निकालने के अलावा, 38 रन की पारी भी खेली.
वहीं सीरीज के निर्णायक मैच में स्मिथ ने पहली पारी में 91 रन देकर 4 विकेट लिए. जिससे न्यूजीलैंड को 82 रनों की अहम बढ़त मिली. इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में दो और विकेट लिए और मेहमान टीम को यादगार सीरीज जीत दिलाई.
भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के लिए जून का महीना काफी शानदार गुजरा था. इसमें उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मुकाबले में 126 रन की पारी खेली थी. वहीं वनडे सीरीज में 238 रन बनाए थे. जिसमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गिल ने 154 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. जिसके लिए शुभमन को प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज का अवॉर्ड मिला था.
वहीं बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका अदा की थी.इसमें उन्होंने 157 रन बनाए थे. जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे.