Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

Nathan Smith ICC Award: कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

ICC Men's Player of the Month award: न्यूजीलैंड ने युवा ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने भारत के शुभमग गिल और बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन को पीछे छोड़कर जून महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर लिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 20, 2026, 07:39 PM IST

Published On Jul 20, 2026, 07:39 PM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 07:39 PM IST

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने जून महीने का ‘आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस अवॉर्ड के लिए शुभमन गिल और बांग्लादेश के ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन भी रेस में शामिल थे. स्मिथ ने दोनों ही खिलाड़ी को पीछे छोड़कर ये मेडल अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड में खेली गई 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में स्मिथ ने 23 की औसत से सबसे ज्यादा 16 विकेट चटकाए थे. न्यूजीलैंड के कई मुख्य तेज गेंदबाजों के चोट के कारण बाहर होने के बाद स्मिथ ने जिम्मेदारी संभालते हुए दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया.

जून महीने में कैसा रहा था नाथन स्मिथ का प्रदर्शन

नाथन स्मिथ का सबसे शानदार प्रदर्शन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रहा. जहां उन्होंने दूसरी पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लिए और मेजबान टीम की कमर तोड़ दी. उन्होंने इस यादगार मैच में कुल नौ विकेट लिए थे. दूसरे मैच में स्मिथ ने 1 विकेट निकालने के अलावा, 38 रन की पारी भी खेली.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

वहीं सीरीज के निर्णायक मैच में स्मिथ ने पहली पारी में 91 रन देकर 4 विकेट लिए. जिससे न्यूजीलैंड को 82 रनों की अहम बढ़त मिली. इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में दो और विकेट लिए और मेहमान टीम को यादगार सीरीज जीत दिलाई.

गिल और हुसैन रह गए पीछे

भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के लिए जून का महीना काफी शानदार गुजरा था. इसमें उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मुकाबले में 126 रन की पारी खेली थी. वहीं वनडे सीरीज में 238 रन बनाए थे. जिसमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गिल ने 154 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. जिसके लिए शुभमन को प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज का अवॉर्ड मिला था.

वहीं बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका अदा की थी.इसमें उन्होंने 157 रन बनाए थे. जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में हार के बाद किसे ठहराया जिम्मेदार

शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में हार के बाद किसे ठहराया जिम्मेदार
सीरीज गंवाने के बाद किस पर भड़क उठे शुभमन गिल, रोहित के लिए कही बड़ी बात

सीरीज गंवाने के बाद किस पर भड़क उठे शुभमन गिल, रोहित के लिए कही बड़ी बात
IND VS ENG 3RD ODI: रो-को भी नहीं दिला सके लॉर्ड्स में टीम इंडिया को जीत, इंग्लैंड ने 27 रन से हराया मैच

IND VS ENG 3RD ODI: रो-को भी नहीं दिला सके लॉर्ड्स में टीम इंडिया को जीत, इंग्लैंड ने 27 रन से हराया मैच

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए

Latest News

nathan-smith-icc-award

कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

yuvraj-1-7

यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे युवराज सिंह, वनडे टीम में लगातार मौके देने की वकालत की

upt20-2

कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल्स में उमड़ा हुजूम, कानपुर और आगरा में 900 से ज्यादा क्रिकेटरों ने दिखाया दम

_duleep-trophy-2026

धोनी के चेले रुतुराज गायकवाड़ को मिली इस टीम की कप्तानी, बीसीसीआई ने किया ऐलान!
yuvraj-singh-48

'अगर उसे खिलाना वर्ल्ड कप खिलाना है तो...', इस युवा खिलाड़ी के सपार्ट में उतरे युवराज सिंह
shubman-gill-230

शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में हार के बाद किसे ठहराया जिम्मेदार

Editor's Pick

Sam Curran Over Changed the Match in 2 overs took 3 wickets Against India at Lord’s

ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा
Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत