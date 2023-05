विराट कोहली के ट्वीट के बाद नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पर फिर किया पोस्ट

नवीन के इस पोस्ट से कुछ घंटे पहले ही कोहली ने ट्वीट कर अपने फैंस का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "इस सीजन में कुछ अच्छे पल थे लेकिन दुर्भाग्य से हम लक्ष्य से चूक गए. लेकिन हमें अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए. हम अपने फैंस का हमारा समर्थन करने के लिए आभारी हैं. कोच, प्रबंधन को भी धन्यवाद, और मेरे साथियों, हमारा लक्ष्य मजबूती से वापसी करना है."

A season which had it's moments but unfortunately we fell short of the goal. Disappointed but we must hold our heads high. To our loyal supporters, grateful for backing us every step of the way. pic.twitter.com/82O4WHJbbn

