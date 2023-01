सिडनी: ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई में होने वाली वनडे इंटरनैशनल सीरीज में नहीं खेलेगा. यह सीरीज आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा लगाई गईं पाबंदियों के चलते यह ऐलान किया. गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा दिया था. इसके बाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर नवीन-उल-हक ने इसका विरोध किया है. नवीन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग से हटने का फैसला किया है.

नवीन इस समय बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा हैं. उन्होंने दो मैचों में दो विकेट लिए हैं.

नवीन-उल-हक ने ट्वीट किया, ‘यह कहने का वक्त आ गया है कि जब तक वे ऐसे बचकाने फैसले लेना बंद नहीं करते तब तक मैं बिग बैश में हिस्सा नहीं लूंगा. उन्होंने एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी ऐसा किया और अब वनडे सीरीज में भी ऐसा कर रहे हैं. जब एक देश में इतना कुछ हो रहा हो तो आप सपॉर्टिव होने के बजाय आप उनसे खुश होने का एकमात्र मौका भी छीन लेना चाहते हैं.’

time to say won’t be participating in big bash after this until they stop these childish decisions that’s how they went about the one off test now ODI when a country is going through so much in place off being supportive you want to take the only reason of happiness from them #CA

